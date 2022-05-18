Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

Ветеринар рассказал, способны ли кошки лечить человека

Национальная Служба Новостей

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что любовь кошек ложиться на больные места у человека, имеет научное обоснование, сообщает NEWS.ru.

Ветеринар рассказал, способны ли кошки лечить человека
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Российские кошки попали под санкции из-за ситуации на Украине По его словам, это связано с тем, что место воспаления в человеческом организме имеет более высокую температуру, чем прочая окружающая ткань.

«Кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более тёплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспалённый участок»,

— пояснил он.

Шеляков добавил, что кошки - это мощнейший психотерапевт, так как проживание вместе с животным является антистрессовым компонентом, особенно для одиноких людей.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители