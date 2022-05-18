Ветеринар рассказал, способны ли кошки лечить человека

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что любовь кошек ложиться на больные места у человека, имеет научное обоснование, сообщает NEWS.ru.
Российские кошки попали под санкции из-за ситуации на Украине По его словам, это связано с тем, что место воспаления в человеческом организме имеет более высокую температуру, чем прочая окружающая ткань.
«Кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более тёплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспалённый участок»,
— пояснил он.
Шеляков добавил, что кошки - это мощнейший психотерапевт, так как проживание вместе с животным является антистрессовым компонентом, особенно для одиноких людей.