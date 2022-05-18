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18 минут назад

Эксперт рассказал о способах улучшения памяти

Вести Подмосковья

При ухудшении памяти у человека исчезает логика в поступках. Это серьезная проблема, так как касается не только самого человека, но и многих других людей. При этом препараты, приготовленные, к примеру, из растительного либо животного сырья, могут только частично устранить проблему. О том, какие имеются способы b методы улучшения памяти, рассказал Pravda.Ru экономист Анатолий Чургель.

Эксперт рассказал о способах улучшения памяти
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Одно из главных средств профилактики необратимых изменений – осознанная необходимость процесса активного мышления. При этом важно учиться и включаться в творческие процессы. Причем желательно такие, где требуется регулярный поиск информации, соотнесение с разными областями знаний. Важно не придерживаться привычных путей, так как так вы не даете мозгу той стимуляции, которая ему нужна для развития.

Хорошее упражнение для мозга – это прервать обычную рутину и заняться чем-либо новым. К примеру, можно научиться играть на пианино или отправиться в актерскую студию. Если ранее казавшаяся трудной задача начала легко решаться, то уходите из зоны комфорта и начинайте осваивать новые занятия. Кроме того, отдавайте предпочтение тем занятиям, которые, несмотря на трудности, все-таки приятны и приносят радость.

Болезни и лекарства,
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