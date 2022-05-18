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41 минуту назад

Невролог рассказала, почему руки бывают холодными

Москва24иещё 1

Технически руки будут холодными в условиях сниженного кровотока, так как достаточная циркуляция крови обеспечивает возникновение тепла. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Невролог рассказала, почему руки бывают холодными
Фото: Москва24Москва24

Врач – невролог-вегетолог Елена Беленко рассказала, что иногда с холодными руками могут леденеть и ноги, возможен общий озноб. Также может быть и так, что руки остаются холодными, а тело бросает в жар. Специалист отметила, что кровоснабжение будет страдать при спазме сосуда или при сужении его просвета. Второй случай возможен при формировании атеросклеротических бляшек и тромбов. Это может появиться у людей зрелого и пожилого возраста.

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"Поэтому, если жалоба на холод в руках возникает после 60 лет, стоит проверить уровень холестерина крови, а также провести ультразвуковое обследование сосудов. Однако и первую причину – сосудистый спазм – в этом возрасте тоже исключать не стоит",

– пояснила Беленко.

По ее словам, спазм может возникать у людей любого возраста. Нормально, когда он появляется при низкой температуре воздуха, а в комфортных условиях диаметр сосуда восстанавливается. Она добавила, что расширение и сужение сосудов регулируется симпатическими нервами.

"Той частью, которая отвечает за реакцию, за активное действие, приводит в тонус сосуды и мышцы, разгоняет работу сердца, обеспечивает эмоциональные реакции. Таким образом, стойкий сосудистый спазм будет вызван отклонением в работе этого отдела вегетативной системы, а именно перевозбуждением, перенапряжением в его работе. Формируется так называемая гиперсимпатикотония",

– рассказала невролог.

Беленко отметила, что вегетативная нервная система выполняет несколько задач. В их числе – изменение работы в ответ на физическую нагрузку или эмоциональные стрессы. Для сохранения стабильной работы всех остальных систем организма вегетативная система должна сама изменяться. Таким образом, ощущение холода в руках будет формироваться после перенесенных стрессов, избыточных нагрузок или других процессов. Беленко подчеркнула, что от гиперсимпатикотонии можно избавиться. Для этого необходимо обратиться к неврологу, специализирующемуся на вегетологии.

Болезни и лекарства,Елена Беленко,
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