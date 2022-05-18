Чем опасен столбняк и как им можно заразиться

Столбняк - это острая инфекционная болезнь. Она характеризуется контактным путем передачи.
Стоит помнить об этом во время пребывания на даче или пикнике - любая рана, пусть даже самая маленькая, не всегда так безобидна, как нам кажется.
Первоначальное проявления столбняка - сильнейший мышечный спазм. Дальше возникают судороги, гипоксия, угнетается сердечная деятельность. В результате наступает смерть, как правило, от асфиксииили вторичных осложнений. Инкубационный период - 6-14 дней, иногда до 30 дней. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает сама болезнь. Первоначально поставить этот диагноз не так сложно, потому что первыми симптомами будут общее недомогание, затруднение при глотании, а тяже тризм - затруднение работы жевательных мышц.