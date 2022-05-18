Чем опасен столбняк и как им можно заразиться

Основная проблема в том, что эта болезнь повреждает нервную систему посредством выработки определенного токсина. Основной путь передачи - бактерия, которая живет в кишечнике жвачных животных и с испражнениями попадает в почву, и уже с землей попадает в человека. Происходит это из-за травмы, пореза, падения, в результате которого нарушается целостность кожных покровов, и человек приобретает эту инфекцию, которая начинает расти в его тканях.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"