Предрасположенность к раку кишечника выдаёт ряд признаков

Определить предрасположенность к раку кишечника можно по ряду изменений в организме. Речь идет о регулярной боли в животе, появлении крови в стуле, длительном характере запоров.

Фото: Русская Планета Русская Планета

Возникновение полипов в кишечнике, язвенный колит и диабет второго типа могут быть факторами риска появления онкологии. Вредная привычка в виде курения поражает не только легкие, но и нарушает клетки кишечника. Также стоит учитывать наследственную предрасположенность к заболеванию.