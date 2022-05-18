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3 часа назад

Предрасположенность к раку кишечника выдаёт ряд признаков

Русская Планета

Определить предрасположенность к раку кишечника можно по ряду изменений в организме. Речь идет о регулярной боли в животе, появлении крови в стуле, длительном характере запоров.

Предрасположенность к раку кишечника выдаёт ряд признаков
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Возникновение полипов в кишечнике, язвенный колит и диабет второго типа могут быть факторами риска появления онкологии. Вредная привычка в виде курения поражает не только легкие, но и нарушает клетки кишечника. Также стоит учитывать наследственную предрасположенность к заболеванию.

Врачи рекомендуют делать регулярные обследования людям в возрасте от 50. Колоноскопия необходима в 55 и 65 лет, передает портал Focus.de.

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