Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева дала советы для борьбы с мигренью. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Головная боль особого типа — мигрень. В нашей семье мигрень была у всех женщин по линии мамы. У меня тоже была жесточайшая мигрень», — призналась врач. По ее словам, приступы недуга характеризуются тяжелейшей болью в виске, отдающей в глаз, а также раздражительностью от света, звуков и запахов.

«Эта боль почти не купируется обычными обезболивающими таблетками», — отметила специалист. Малышева посоветовала при первых симптомах мигрени начинать сразу пить необходимые препараты. «Нельзя ждать, пока головная боль станет невыносимой. При мигрени замыкается порочный круг. И головная боль начинает усиливать сама себя», — заявила она.

По словам доктора, многие годы при мигрени она принимала препараты суматриптан и ибупрофен. Однако позже приступы участились, и тогда врач стала пить лекарства ежедневно. «Это плохо, потому что оба препарата повышают артериальное давление», — предупредила она.

«Оказалось, что в механизме развития мигрени огромную роль может играть затылочный нерв», — рассказала Малышева. Если нерв заблокировать, мигрень может пройти или значительно уменьшиться, добавила она. Для этого врач рекомендовала обратиться за помощью к специалисту.