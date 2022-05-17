Онколог рассказал, что такое акральная меланома

Зачастую рак кожи обусловлен пагубным воздействие ультрафиолета, однако существует акральная меланома, которая с ультрафиолетом никак не связана. О том, что это такое и как распознать, рассказал врач-онколог Эльхан Ибрагимов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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"Акральная лентигинозная меланома – злокачественная опухоль, которая развивается на ладонях, стопах, в ногтевом ложе – там, где нет волосяных фолликулов. В отличие от обычной меланомы, акральная практически не связана с ультрафиолетовым излучением",

– объяснил медик.

По его словам, это достаточно редкое заболевание, которым чаще страдают люди старше 55 лет, преимущественно мужчины, и на которое приходится не больше десятой всех случаев рака кожи. В зоне риска – люди с диспластическими невусами на коже, опасными родинками неправильной формы.

Наиболее распространенная форма акральной меланомы – подногтевая. Она выглядит как темное пятно или полоса под ногтем.

Причины развития заболевания, отмечает Ибрагимов, могут крыться в наследственности, плохой экологии, частых травмах ногтевой пластины и даже курении.

Подногтевую меланому можно спутать с обычной гематомой, однако есть несколько признаков, позволяющие этого избежать: например, меланома не может находиться сразу на нескольких пальцах, а синяк сходит по мере отрастания ногтя.

"В любом случае, если вы заметили темные пятна на коже ладоней, стоп, изменение окраса ногтевой пластины, стоит проконсультироваться с врачом, это может быть как не связанное с онкологией заболевание, так и акральная меланома",