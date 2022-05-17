Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Онколог рассказал, что такое акральная меланома

Москва24

Зачастую рак кожи обусловлен пагубным воздействие ультрафиолета, однако существует акральная меланома, которая с ультрафиолетом никак не связана. О том, что это такое и как распознать, рассказал врач-онколог Эльхан Ибрагимов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Онколог рассказал, что такое акральная меланома
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Акральная лентигинозная меланома – злокачественная опухоль, которая развивается на ладонях, стопах, в ногтевом ложе – там, где нет волосяных фолликулов. В отличие от обычной меланомы, акральная практически не связана с ультрафиолетовым излучением",

– объяснил медик.

По его словам, это достаточно редкое заболевание, которым чаще страдают люди старше 55 лет, преимущественно мужчины, и на которое приходится не больше десятой всех случаев рака кожи. В зоне риска – люди с диспластическими невусами на коже, опасными родинками неправильной формы.

Наиболее распространенная форма акральной меланомы – подногтевая. Она выглядит как темное пятно или полоса под ногтем.

Причины развития заболевания, отмечает Ибрагимов, могут крыться в наследственности, плохой экологии, частых травмах ногтевой пластины и даже курении.

Подногтевую меланому можно спутать с обычной гематомой, однако есть несколько признаков, позволяющие этого избежать: например, меланома не может находиться сразу на нескольких пальцах, а синяк сходит по мере отрастания ногтя.

"В любом случае, если вы заметили темные пятна на коже ладоней, стоп, изменение окраса ногтевой пластины, стоит проконсультироваться с врачом, это может быть как не связанное с онкологией заболевание, так и акральная меланома",

– заключил онколог.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители