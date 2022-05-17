Педиатр рассказала о методах профилактики гепатита

Кандидат медицинских наук, неонатолог, педиатр Рабият Зайниддинова прокомментировала ситуацию с ростом заболеваемости гепатитом среди детей в ряде стран.
Она отметила, что гепатит — это острый воспалительный процесс, заболевание печени. Среди симптомов можно выделить боли в животе, повышение температуры, рвоту, изменения структуры и цвета кожных покровов. Кожа пациента с гепатитом бледная, сухая, шелушащаяся, часто проступает желтизна.
Специалист добавила, что на сегодняшний день новый вид гепатита не обнаружен в России. При этом родителям следует помнить о мерах предосторожности в путешествиях, чтобы ребенок не подхватил инфекцию. Для этого нужно пить бутилированную воду, снизить число экспериментов с экзотической пищей.
— Важны минимизация факторов риска, банальная гигиена и внимательное отношение к своему ребенку,
— отметила она в комментарии МИР 24.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 10 мая 2022 года в мире было зарегистрировано 348 случаев предположительно гепатита неизвестного происхождения, среди заболевших 111 детей. Недуг зафиксирован в 20 странах, передает ФАН.