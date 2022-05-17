Педиатр рассказала о методах профилактики гепатита

Она отметила, что гепатит — это острый воспалительный процесс, заболевание печени. Среди симптомов можно выделить боли в животе, повышение температуры, рвоту, изменения структуры и цвета кожных покровов. Кожа пациента с гепатитом бледная, сухая, шелушащаяся, часто проступает желтизна.

Специалист добавила, что на сегодняшний день новый вид гепатита не обнаружен в России. При этом родителям следует помнить о мерах предосторожности в путешествиях, чтобы ребенок не подхватил инфекцию. Для этого нужно пить бутилированную воду, снизить число экспериментов с экзотической пищей.