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39 минут назад

Педиатр рассказала о методах профилактики гепатита

Вечерняя Москва

Кандидат медицинских наук, неонатолог, педиатр Рабият Зайниддинова прокомментировала ситуацию с ростом заболеваемости гепатитом среди детей в ряде стран.

Педиатр рассказала о методах профилактики гепатита
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что гепатит — это острый воспалительный процесс, заболевание печени. Среди симптомов можно выделить боли в животе, повышение температуры, рвоту, изменения структуры и цвета кожных покровов. Кожа пациента с гепатитом бледная, сухая, шелушащаяся, часто проступает желтизна.

Специалист добавила, что на сегодняшний день новый вид гепатита не обнаружен в России. При этом родителям следует помнить о мерах предосторожности в путешествиях, чтобы ребенок не подхватил инфекцию. Для этого нужно пить бутилированную воду, снизить число экспериментов с экзотической пищей.

— Важны минимизация факторов риска, банальная гигиена и внимательное отношение к своему ребенку,

— отметила она в комментарии МИР 24.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 10 мая 2022 года в мире было зарегистрировано 348 случаев предположительно гепатита неизвестного происхождения, среди заболевших 111 детей. Недуг зафиксирован в 20 странах, передает ФАН.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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