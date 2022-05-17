Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
20 минут назад

Терапевт пояснила, как избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером

Вечерняя Москваиещё 1

Боли в кисти и запястье — это симптомы туннельного синдрома запястья, который возникает в результате сдавливания срединного нерва при длительной работе за компьютером с использованием мыши и клавиатуры. Как избавиться от неприятных ощущений, рассказала врач-терапевт Мария Сергеева.

Как избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером
Фото: UnsplashUnsplash

Она отметила, что в течение дня нужно делать перерывы в работе и выполнять простые упражнения.

Во время выполнения первого необходимо сложить ладони вместе и развести локти в стороны. Кисти в это время должны быть сильно прижаты друг к другу, после чего необходимо опустить ладони в таком положении как можно ниже, не отрывая их друг от друга. Локти при этом остаются на прежнем уровне.

При выполнении второго упражнения необходимо выставить одну руку перед собой и согнуть ладонь так, чтобы внутренняя сторона была обращена к лицу. Второй рукой необходимо надавить на тыльную сторону ладони, сопротивляясь возникшему давлению.

Подобные упражнения необходимо делать как для правой, так и для левой руки.

Кроме того, в качестве профилактики туннельного синдрома можно подложить подушечку под запястье при работе с мышкой так, чтобы предплечье и кисть были на одном уровне, передает Life.ru.

До этого тренер Денис Помазной перечислил лучшие спортивные упражнения для офисных работников.

Болезни и лекарства,Мария Сергеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители