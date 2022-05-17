Как спасти мозг от деформаций из-за стресса

Врач-терапевт Томи Митчелл объяснил влияние стресса на работу мозга и назвал способ избежать его деформаций. В статье для издания ETNT он напомнил, что при хроническом стрессе могут не только проявиться болезни сердца, ожирение или диабет, но и существенно уменьшиться мозг, что, в свою очередь, приведет к проблемам с памятью и концентрацией внимания.

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По словам эксперта, хронический стресс может привести к сокращению гиппокампа, части мозга, которая отвечает за память и обучение.

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«Стресс также может вызвать изменения в других частях мозга, таких как префронтальная кора, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль. Напряжение и регулярный стресс не только затрудняет запоминание вещей и принятие правильных решений, от этого буквально сжимается мозг», — объясняет Томи Митчелл.

Врач также напоминает, что хронический стресс повышает уровень кортизола — гормона, который является очень токсичным для мозга. В небольших дозах кортизол, по мнению эксперта, полезен. Однако, когда уровень кортизола слишком высок, появляются проблемы с памятью, тревога и депрессия.

Также, по мнению медика, хронический стресс ухудшает функцию нейронов, снижая способность взаимодействовать друг с другом. В итоге снижается концентрация, и функции мозга ослабевают. По словам доктора Митчелла, при постоянном стрессе структура гиппокампа меняется. Гиппокамп — это область мозга, ответственная за память и эмоции. Когда эта область повреждена, мозг становится меньше, и эффективность его также уменьшается.

Кроме того, Томи Митчелл напоминает, что стресс увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и других возрастных дегенеративных заболеваний. Чтобы себя обезопасить, эксперт рекомендует умеренно заниматься спортом, больше времени проводить с родными и близкими, а также медитировать и заниматься дыхательными практиками. Это не только поможет защитить мозг от негативных последствий стресса и тревожности, но благотворно повлияет на организм в целом.