Кардиолог: артериальное давление выше 130/80 должно насторожить

"Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, такими, прежде всего, как острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. При этом важно понимать, что возникнут такие осложнения или нет, вообще не зависит от того, как сильно болит голова или проявляются другие симптомы, а только от того, насколько повышено артериальное давление", — рассказала кардиолог.