Кардиолог: артериальное давление выше 130/80 должно насторожить

Главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева рассказала, что людям стоит обратить внимание и посоветоваться с врачом, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130/80, стоит обратить на это внимание и посоветоваться с врачом. Васильева порекомендовала ограничить употребление соленой пищи, недосаливать еду.
"Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, такими, прежде всего, как острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. При этом важно понимать, что возникнут такие осложнения или нет, вообще не зависит от того, как сильно болит голова или проявляются другие симптомы, а только от того, насколько повышено артериальное давление", — рассказала кардиолог.
По ее словам, не всегда артериальная гипертония вообще сопровождается симптомами. В некоторых случая повышение артериального давления может вызвать головную боль, но потом организм привыкает и перестает реагировать, но опасность при этом не уменьшается.
Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что напитки с высоким содержанием калия и магния способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и снижают артериальное давление.