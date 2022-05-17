Онколог развеял популярные заблуждения о раке

Врач-онколог, гематолог, радиолог (лучевой терапевт) высшей категории, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков развеял популярные заблуждения о раке.

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По словам специалиста, многие считают основной причиной рака генетическую предрасположенность. Однако существуют более значимые факторы риска. Например, к ним относятся возраст, курение, употребление алкоголя и продуктов с химическими веществами в составе (канцерогенами), воздействие радиации, вирусы, ожирение, гормональные сбои, хронические воспалительные заболевания, малоподвижный образ жизни и воздействие УФ-лучей.

Еще одно распространенное заблуждение: многие уверены, что стресс увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Это верно лишь отчасти. Постоянное напряжение не вызывает болезнь напрямую, но может привести к ней по двум причинам. Так, в состоянии стресса у людей нередко появляется пристрастие к вредной пище. В результате организм отравляется канцерогенами. Кроме того, излишнее количество калорий приводит к ожирению.

Серяков отметил, что рак может очень разнообразно проявлять себя на ранних стадиях. Среди частых проявлений он перечислил следующие симптомы: усталость, вялость и потерю концентрации, комки или утолщения под кожей, резкие изменения веса без причины. Но должны также побудить как можно скорее пройти обследования изменения внешнего вида кожи, постоянный кашель, хрипящее или затрудненное дыхание, трудности с глотанием, хрипота без гриппа или ОРВИ, расстройство желудка, сильный дискомфорт после еды, тошнота и рвота, диарея, необъяснимые боли в теле, необъяснимое повышение температуры тела, сильная ночная потливость.