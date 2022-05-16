Врач рассказала, кому стоит быть внимательнее к здоровью весной

В мае стоит быть внимательнее к здоровью метеочувствительным людям и аллергикам. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала терапевт Ирина Ярцева.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Врач подчеркнула, что сезон простудных заболеваний, ОРВИ и гриппа, миновал. Однако весной некоторых людей начинают часто беспокоить перепады артериального давления, связанные с климатическими изменениями.

«Конечно, тут и будут скачки давления! И все эти стрессовые ситуации в мире… Так что это абсолютно ожидаемая сезонность, никак не связанная, например, с коронавирусом»,

— объяснила она.

Весной обострение происходит и у аллергиков. «Сейчас сезон аллергий. В мае огромное количество обращений», — рассказала терапевт.

Ранее кардиолог Заур Шугушев напомнил россиянам о рисках пониженного давления. Резкое снижение давления может привести к нарушению кровоснабжения, что опасно для здоровья.