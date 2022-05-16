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2 часа назад

Названы необычные симптомы отеков, требующие срочного обращения к врачу

Вечерняя Москва

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила необычные признаки, которые могут сигнализировать о наличии отеков и требуют обращения к специалистам.

Необычные симптомы отеков, требующие срочного обращения к врачу
Фото:  depositphotos depositphotos

"Отеки можно заподозрить, если от носков или чулок остаются следы на голенях, которые сразу не проходят. Или если стали тесны кольца, которые до этого носили нормально, особенно под конец дня",

— рассказала она.

По словам специалиста, о нарушениях в работе организма могут свидетельствовать, в том числе, видимые отеки вокруг глаз.

Чернышова отметила, что небольшой отек стопы допускается во время летней жары или после ощутимой физической нагрузки. Однако появление отека без обоснованных причин или если отеки на левой и правой ноге отличаются, а также при других непонятных симптомах лучше обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что в этом случае нужно сдать общий анализ крови и мочи. При систематическом повторении отечности следует провести более глубокое обследование, посоветовала терапевт. Она предположила, что подобные признаки могут быть следствием нарушений функции щитовидной железы, почек или сердца.

Болезни и лекарства,
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