Уролог назвал опасные последствия проблем с эрекцией

Врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Юрий Бахарев назвал основные предвестники инфаркта и инсульта у мужчин. По его словам, проблемы с эрекцией и периодонтит могут быть симптомами смертельно опасного заболевания, которое не стоит игнорировать, сообщает «Доктор Питер».

По мнению врача, периодически проблемы в постели бывают у каждого мужчины и в этом случае рано ставить диагноз «импотенция». Однако если с каждым разом дела обстоят все хуже, то впору забить тревогу и пройти соответствующее обследование, чтобы избежать неприятных последствий.

Зачастую, по его словам, такие осечки являются первыми звоночками, что у мужчины развивается патология сердечно-сосудистой системы. В 80 процентах случаев у пациента с такими симптомами обнаруживают запущенную стадию атеросклероза, отмечает Бахарев. Артерия, наполняющая пенис кровью для возникновения эрекции, слишком тонкая, поэтому, если появляются бляшки, то эрекция ослабевает и теряется мужская сила, подчеркнул он.