Что должно входить в дачную аптечку пожилого человека

Старшая медсестра столичной Городской клинической больницы № 15 Марина Яковенко перечислила список необходимых лекарственных препаратов, которые должны быть у пенсионеров, решивших провести все лето за городом.

«В первую очередь возьмите лекарства, которые вы принимаете постоянно, например, если вы гипертоник», – ответила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Важно приобрести или обновить перевязочные средства: бинты, пластыри, вату, антисептики. Из препаратов должны быть обезболивающие, антигистаминные и жаропонижающие, которые облегчат аллергию при укусах насекомых или простудных заболеваниях.