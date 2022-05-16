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45 минут назад

Что должно входить в дачную аптечку пожилого человека

РИА "ФедералПресс"

Старшая медсестра столичной Городской клинической больницы № 15 Марина Яковенко перечислила список необходимых лекарственных препаратов, которые должны быть у пенсионеров, решивших провести все лето за городом.

Что должно входить в дачную аптечку пожилого человека
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь возьмите лекарства, которые вы принимаете постоянно, например, если вы гипертоник», – ответила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Важно приобрести или обновить перевязочные средства: бинты, пластыри, вату, антисептики. Из препаратов должны быть обезболивающие, антигистаминные и жаропонижающие, которые облегчат аллергию при укусах насекомых или простудных заболеваниях.

Также медсестра рекомендует пополнить аптечку активированным углем и препаратами для восполнения жидкости при обезвоживании, диарее. Кроме того, специалист напомнила, что в дачной аптечке должны быть термометр и тонометр.

Болезни и лекарства,
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