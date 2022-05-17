Как купить дефицитные лекарства за границей: инструкция

В некоторых случаях рецепт российского врача будет бесполезен. Эксперты и юристы рассказывают, как и где лучше всего приобрести препараты за границей.

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Зарубежные аптеки

Достать препарат в иностранных аптеках бывает трудно. Если не требуется рецепт для его приобретения, то купить лекарство можно свободно. Однако с лекарствами, отпускающимися по рецепту все обстоит сложнее. Некоторые страны принимают рецепты от российских врачей: в бланке должны быть прописаны болезнь или синдром, от которого назначается препарат, его доза, количество и длительность курса. Имя и фамилия пациента, а также торговое наименование препарата указываются на английском языке.

Купить рецептурные лекарства для родственника или друга за границей не получится, но приобрести препарат для тяжелобольного пациента возможно через медицинскую организацию. Для этого потребуется разрешение Минздрава РФ.

Ввоз лекарств из-за границы

При ввозе рецептурных лекарств разрешено столько, сколько требуется для курса лечения. Большие партии препаратов тут же вызовут вопросы у таможни. Самый безопасный вариант – это несколько упаковок безрецептурного, не запрещенного средства, разрешенного для ввоза в Россию. Кроме того, за нелегальный ввоз наркотических и психотропных препаратов для физических лиц предусматривается уже уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. За нарушение возможен штраф до миллиона рублей.

Онлайн покупка и риски

У людей могут возникнуть проблемы при заказе лекарств через интернет. Например, чтобы проверить поставщиков из США нужно учитывать, что адреса сайтов легальных онлайн-аптек должны оканчиваться на .pharmacy, а не на .com. Главные риски могут возникнуть с приобретением запрещенных препаратов. Возможная ответственность варьируется в зависимости от того, о каком препарате идет речь, передают «Известия».