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52 минуты назад

Врачи связали рост сахара с риском сердечного приступа

Газета.Ru

Молодые люди с преддиабетом чаще оказываются в больнице с сердечным приступом, чем их сверстники с нормальным уровнем сахара в крови, выяснила международная группа исследователей во главе с врачами из Католического медицинского центра милосердия. Об этом они рассказали на собрании Американской ассоциации кардиологов по вопросам исследований методов лечения и их результатов, которое прошло в Рестоне, штат Вирджиния, США.

Врачи связали рост сахара с риском сердечного приступа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При преддиабете сахар в крови натощак составляет 5,5–7,0 ммоль/л - выше нормы, но не настолько, чтобы можно было говорить о диабете 2-го типа. Исследователи собрали сведения о госпитализациях людей в возрасте 18-44 лет.

Частота сердечных приступов у людей с преддиабетом составила 2,13%, без - всего 0,3%. Кроме того, у пациентов с преддиабетом повышенный уровень холестерина встречался у 68,1%, без - лишь у 47,3%, ожирение - у 48,9% и 25,7% соответственно.

"После учета различных модифицирующих факторов мы обнаружили, что у молодых взрослых с преддиабетом в 1,7 раза выше шансы быть госпитализированными по поводу сердечного приступа по сравнению с их сверстниками без преддиабета", - заключили исследователи.

Ученые рекомендуют следить за уровнем сахара в крови и избегать развития преддиабета и диабета - в этом помогут здоровое питание, физические нагрузки и отказ от вредных привычек.

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