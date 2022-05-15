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17 минут назад

Медсестра объяснила порядок действий при укусе гадюки

Letidor.ru

На территории России насчитывается 56 видов змей, из них опасными считаются 11 видов, только на европейской территории страны фиксируется несколько тысяч случаев укусов ядовитых змей (гадюк) в год. При этом, кусает гадюка только с целью самообороны — когда человек случайно наступит, сядет на нее или возьмет в руки. Что делать при укусе змеи, читайте в нашей новости.

Что делать, если укусила гадюка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Старшая медсестра московской Городской клинической больницы № 15 рассказала о правилах первой помощи при укусе гадюки. В первую очередь, специалист рекомендует обратиться за медицинской помощью.

До приезда медиков рану необходимо промыть мыльной водой и наложить давящую повязку.

Если нарушить простые рекомендации, то отек, который образуется на месте укуса может существенно затруднить оказание врачебной помощи.

После укуса необходимо принять антигистаминные препараты, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее «Летидор» писал о том, что эпидемиолог рассказал, что делать при укусе клеща.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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