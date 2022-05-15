Что делать, если укусила гадюка

На территории России насчитывается 56 видов змей, из них опасными считаются 11 видов, только на европейской территории страны фиксируется несколько тысяч случаев укусов ядовитых змей (гадюк) в год. При этом, кусает гадюка только с целью самообороны — когда человек случайно наступит, сядет на нее или возьмет в руки. Что делать при укусе змеи, читайте в нашей новости.