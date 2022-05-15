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1 час назад

Врач назвал главные признаки гипертонии в молодом возрасте

Inc-News

Врач назвал главные признаки гипертонии в молодом возрасте. Увы и ах, но повышенное давление все чаще затрагивается 30-летних.

Названы признаки гипертонии в молодом возрасте
Фото: Inc-NewsInc-News

Сумасшедший ритм жизни, постоянные стрессы и неправильный рацион приводят к тому, что гипертония стремительно молодеет, переставая быть привычным старческим недугом.

Конечно, разовое ухудшение самочувствия с гипертонией путать не стоит. И все же доктор Олег Абакумов перечислил признаки, которые могут указывать на развитие гипертонии в достаточно молодом возрасте.

Особое внимание стоит обратить на участившиеся головокружения, покраснения лица, появление чувства тревоги, боль в висках, учащенное сердцебиение и ухудшение зрения.

Все эти симптому могут и не иметь никакого отношения к гипертонии, но вполне могут быть признаки иного заболевания. Так что, визит к врачу в таких ситуациях обязателен.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,
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