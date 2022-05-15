Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
48 минут назад

Какие «безобидные» средства могут убить печень: ответ врача

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Иногда воспаление печени, или невирусный гепатит, можно приобрести вследствие неправильного употребления лекарственных препаратов. Гастроэнтеролог-гепатолог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, как COVID-19 и народная медицина провоцируют болезнь.

Какие «безобидные» средства могут убить печень
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Большая часть невирусного гепатита – результат использования разных средств для очищения организма», – рассказал врач.

К таким средствам относятся фиточаи, препараты китайской или индийской народной медицины и средства для «чистки» печени. Они могут содержать в себе вещества, повреждающие ее клетки. Невирусный гепатит может развиться и у переболевшего COVID-19. Как правило, для лечения используются сильные лекарства, которые могут негативно влиять на печень.

В таком случае у пациента развивается лекарственный гепатит. Иногда последствия коронавируса идентичны с первыми признаками гепатита: повышенная усталость, отсутствие энергии, а также плохая переносимость алкоголя. Чтобы исключить повреждение печени, необходимо сдать биохимический анализ крови. Если болезнь подтвердилась, то вылечить ее будет не очень сложно, рассказал врач Радио Sputnik. Ранее «ФедералПресс» писал о том, с чем лучше не сочетать кофе.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители