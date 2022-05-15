Какие «безобидные» средства могут убить печень

Иногда воспаление печени, или невирусный гепатит, можно приобрести вследствие неправильного употребления лекарственных препаратов. Гастроэнтеролог-гепатолог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, как COVID-19 и народная медицина провоцируют болезнь.

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«Большая часть невирусного гепатита – результат использования разных средств для очищения организма», – рассказал врач.

К таким средствам относятся фиточаи, препараты китайской или индийской народной медицины и средства для «чистки» печени. Они могут содержать в себе вещества, повреждающие ее клетки. Невирусный гепатит может развиться и у переболевшего COVID-19. Как правило, для лечения используются сильные лекарства, которые могут негативно влиять на печень.