Какие «безобидные» средства могут убить печень

Иногда воспаление печени, или невирусный гепатит, можно приобрести вследствие неправильного употребления лекарственных препаратов. Гастроэнтеролог-гепатолог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, как COVID-19 и народная медицина провоцируют болезнь.
«Большая часть невирусного гепатита – результат использования разных средств для очищения организма», – рассказал врач.
К таким средствам относятся фиточаи, препараты китайской или индийской народной медицины и средства для «чистки» печени. Они могут содержать в себе вещества, повреждающие ее клетки. Невирусный гепатит может развиться и у переболевшего COVID-19. Как правило, для лечения используются сильные лекарства, которые могут негативно влиять на печень.
В таком случае у пациента развивается лекарственный гепатит. Иногда последствия коронавируса идентичны с первыми признаками гепатита: повышенная усталость, отсутствие энергии, а также плохая переносимость алкоголя. Чтобы исключить повреждение печени, необходимо сдать биохимический анализ крови. Если болезнь подтвердилась, то вылечить ее будет не очень сложно, рассказал врач Радио Sputnik. Ранее «ФедералПресс» писал о том, с чем лучше не сочетать кофе.