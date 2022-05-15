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43 минуты назад

Почему нельзя «гуглить» симптомы заболеваний

Ferra.ru

Медицинский психолог Любовь Крушинских предупредила об опасности такого психического состояния, как ипохондрия — поиск у себя симптомов едва ли не всех заболеваний.

Почему нельзя «гуглить» симптомы заболеваний
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разновидностью ипохондрии является «киберипохондрия» — сравнение своего, нередко кажущегося состояния, с описанием симптоматики заболеваний в интернете. И чем больше человек пытается найти у себя различные симптомы, тем сильнее внушает себе их наличие и может на самом деле заболеть.

Последствием ипохондрии (киберипохондрии) могут стать диабет и повышенное артериальное давление. Не менее опасно и самолечение как ещё один побочный эффект ипохондрии. Поскольку это психическое расстройство, такой человек может начать лечение несуществующей болезни и нанести серьёзный урон организму. А если болезнь всё-таки есть, может потерять время.

«И чем больше времени человек проведёт за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он себе нанесёт. Тем сложнее ему будет выбраться из этого состояния», — отметила психолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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