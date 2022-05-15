Вирусолог предупредил о новой пандемию с летальностью 50%

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков рассказал, что если птичий грипп получит мутацию, благодаря которой он сможет распространяться от человека к человеку, в мире наступит новая пандемия с летальностью около 50%. Об этом сообщает URA.RU.
"К счастью, пока человек может заразиться птичьим гриппом от птицы, но не передает другому человеку. Но возможно появление такой мутации, когда человек сможет передавать инфекцию другому человеку, тогда возникнет очень серьезная и очень страшная пандемия, потому что человечество еще не сталкивалось с таким вирусом, также, как и с COVID-19. На первых порах летальность птичьего гриппа может составлять около 50%, то есть каждый второй заболевший может умереть", — утверждает Чумаков.
По его словам, такая мутация птичьего гриппа может начать развиваться в теле человека. Профессор добавил, что пока достоверно неизвестно, насколько быстро будет распространяться подобная мутация птичьего гриппа. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом вирусе, поражающем печень у детей.