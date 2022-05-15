Вирусолог предупредил о новой пандемию с летальностью 50%

"К счастью, пока человек может заразиться птичьим гриппом от птицы, но не передает другому человеку. Но возможно появление такой мутации, когда человек сможет передавать инфекцию другому человеку, тогда возникнет очень серьезная и очень страшная пандемия, потому что человечество еще не сталкивалось с таким вирусом, также, как и с COVID-19. На первых порах летальность птичьего гриппа может составлять около 50%, то есть каждый второй заболевший может умереть", — утверждает Чумаков.