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2 часа назад

Вирусолог Чумаков: мутация птичьего гриппа может вызвать новую пандемию с летальностью 50%

Газета.Ruиещё 2

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков рассказал, что если птичий грипп получит мутацию, благодаря которой он сможет распространяться от человека к человеку, в мире наступит новая пандемия с летальностью около 50%. Об этом сообщает URA.RU.

Вирусолог предупредил о новой пандемию с летальностью 50%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"К счастью, пока человек может заразиться птичьим гриппом от птицы, но не передает другому человеку. Но возможно появление такой мутации, когда человек сможет передавать инфекцию другому человеку, тогда возникнет очень серьезная и очень страшная пандемия, потому что человечество еще не сталкивалось с таким вирусом, также, как и с COVID-19. На первых порах летальность птичьего гриппа может составлять около 50%, то есть каждый второй заболевший может умереть", — утверждает Чумаков.

По его словам, такая мутация птичьего гриппа может начать развиваться в теле человека. Профессор добавил, что пока достоверно неизвестно, насколько быстро будет распространяться подобная мутация птичьего гриппа. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом вирусе, поражающем печень у детей.

Болезни и лекарства,Петр Чумаков,ВОЗ,РАН,
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