Профессор назвал способ обезопасить себя от клещевого энцефалита

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Ольгой Александровой, врачом-терапевтом высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас» были названы симптомы, по которым можно отличить клещевой вирусный энцефалит от гриппа, ОРВИ и ротавируса.

По словам специалиста, первоначальные признаки всех заболеваний похожи между собой, поэтому можно пропустить легкую стадию, что нередко становится причиной поражения нервной системы. Если клещ уже укусил, не нужно вытаскивать его самостоятельно, лучше обратиться в ближайший травмпункт, там его отправят на анализ для выявления инфекций.

Александрова отметила, что озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38–39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита. Если самостоятельно удалить клеща, его всё равно нужно будет сдать на анализ, чтобы знать о возможных рисках и при необходимости своевременно начать лечение и уберечь себя от опасных осложнений.

Специалист также советует сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагополучного в этом плане региона.

12 мая старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, что вакцинацию от клещевой инфекции необходимо проводить заранее — в осенний период.