Терапевт перечислила симптомы клещевого энцефалита

Симптомы клещевого вирусного энцефалита могут напоминать грипп, ОРВИ или ротавирус. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас».
«Озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита», — предупредила специалист.
Врач добавила, что болезнь действует на нервную систему и при ухудшении самочувствия может быть очень опасна. Поэтому, если клещ уже укусил, лучше добраться до ближайшего медцентра, чтобы специалист снял его и отправил в лабораторию для оценки его опасности, отметила терапевт.
В случае самостоятельного удаления насекомого его нужно все равно сдать на анализ, чтобы понимать возможные риски и при необходимости вовремя начать лечение.
«Желательно сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагополучного в этом плане региона. Ее делают в специальных пунктах при поликлиниках, в медсанчастях», — порекомендовала доктор.