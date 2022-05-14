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1 час назад

Терапевт перечислила симптомы клещевого энцефалита

Мослента

Симптомы клещевого вирусного энцефалита могут напоминать грипп, ОРВИ или ротавирус. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас».

Терапевт перечислила симптомы клещевого энцефалита
Фото: МослентаМослента

«Озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита», — предупредила специалист.

Врач добавила, что болезнь действует на нервную систему и при ухудшении самочувствия может быть очень опасна. Поэтому, если клещ уже укусил, лучше добраться до ближайшего медцентра, чтобы специалист снял его и отправил в лабораторию для оценки его опасности, отметила терапевт.

В случае самостоятельного удаления насекомого его нужно все равно сдать на анализ, чтобы понимать возможные риски и при необходимости вовремя начать лечение.

«Желательно сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагополучного в этом плане региона. Ее делают в специальных пунктах при поликлиниках, в медсанчастях», — порекомендовала доктор.

Болезни и лекарства,Ольга Александрова,
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