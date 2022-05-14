Терапевт перечислила симптомы клещевого энцефалита

Врач добавила, что болезнь действует на нервную систему и при ухудшении самочувствия может быть очень опасна. Поэтому, если клещ уже укусил, лучше добраться до ближайшего медцентра, чтобы специалист снял его и отправил в лабораторию для оценки его опасности, отметила терапевт.