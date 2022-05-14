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29 минут назад

Кардиолог назвала факторы развития сердечных патологий

N24.ru

Самый надежный способ выявить гипертонию – время от времени самостоятельно измерять давление, особенно если появились тревожные признаки: головная боль, головокружение, «мушки» перед глазами. Об этом напомнила Юлия Принтс, заведующая кардиологическим отделением № 1 областной клинической больницы № 1.

Кардиолог назвала факторы развития сердечных патологий
Фото: N24.ruN24.ru

«Развитие этой болезни приводит к поражению важных систем организма. Если заболевание диагностировать своевременно есть возможность свести к минимуму риск развития сердечных приступов, возникновения инсульта, сердечной и почечной недостаточности, отслойки сетчатки глаз»,

– цитирует Юлию Принтс «Вслух.ру».

Гипертония перестала быть проблемой только пожилых людей, осложнения болезни – инсульты и инфаркты – стали чаще встречаться у более молодых.

Врач отметила, что можно минимизировать риск развития заболевания, если скорректировать образ жизни – избавиться от лишнего веса, повысить физическую активность, ограничить алкоголь. Все это положительно влияет на показатели артериального давления.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается 1,28 миллиарда гипертоников от 30 лет. И практически половина из них не подозревает о наличии у себя повышенного давления..

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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