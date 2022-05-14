Болезни, признаком которых является замедленный пульс

Пульс является индикатором движения крови по артериям. Замедленный и слабый пульс может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. «Вечерняя Москва» узнала, какой должна быть в норме частота сокращения сердца и почему эти показатели могут уменьшаться.

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По словам врача-кардиолога Алексея Федотова, у здорового человека в норме показатели пульса должны быть в пределах 60–90 ударов в минуту:

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— Если частота пульса составляет менее 60 ударов, тогда такое явление называется брадикардией.

Проявление этой проблемы часто связано с особенностями физиологического состояния человека (сон или покой) либо с кардиологическими патологиями.

Специалист отметил, что часто данное явление наблюдается у подростков, что является нормой и не связано с патологией. Также частота сердечных сокращений может понижаться у профессиональных спортсменов, замедляясь до 40–45 ударов в минуту. Это тоже не свидетельствует о серьезных нарушениях.

А вот тревожным знаком замедление пульса может быть при наличии ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда:

— Такими проблемами чаще остальных страдают люди старше пятидесяти лет. Чтобы выявить точную причину, пациенту проводят процедуру электрокардиограммы, электрофизиологического исследования и эргометрию. Для устранения брадикардии врачи используют прибор, предназначенный для воздействия на ритм сердца, который называется кардиостимулятором.

Кардиолог отметил, что прибор устраняет различные дисфункции синусового узла сердца, синоатриальную блокаду, то есть нарушение нормального ритма сердца, избавляет больного от синдрома тахи-брадикардии и тяжелых атриовентрикулярных блокад.

Помимо слабого пульса, у человека при возникновении брадикардии наблюдаются одышка, слабость, предобморочные состояния и потемнение в глазах.