3 признака опасного кашля

Кашель не всегда распознают как отдельный важный симптом в постановке диагноза — время от времени кашляют даже здоровые люди. Важно знать признаки, по которым можно различить «безопасный» кашель и «опасный» — то есть тот, что сигнализирует о развитии серьезных заболеваний. О признаках такого кашля «Рамблеру» рассказал врач Денис Прокофьев.

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Кашель с кровью

Кашель с кровью — это признак туберкулеза или рака легких.

Кашель с необычной мокротой

Если выделяется гнойная мокрота или мокрота со зловонным запахом — это признак гангрены или абсцесса легких.

Кашель удушающий

Если кашель постоянный и сопровождается приступами удушья — это ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), или бронхиальная астма.

Хотя кашель — это все лишь симптом, исход может быть летальным, если его не лечить. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Даже если обычный кашель оставить без внимания, он может привести к формированию грыж, потери сознания или к синкопальному состоянию. Так называют кратковременную потерю сознания, которому предшествуют головокружение, потемнение в глазах, звон в ушах и ощущение падения.