3 признака опасного кашля

Кашель не всегда распознают как отдельный важный симптом в постановке диагноза — время от времени кашляют даже здоровые люди. Важно знать признаки, по которым можно различить «безопасный» кашель и «опасный» — то есть тот, что сигнализирует о развитии серьезных заболеваний. О признаках такого кашля «Рамблеру» рассказал врач Денис Прокофьев.
Кашель с кровью — это признак туберкулеза или рака легких.
Если выделяется гнойная мокрота или мокрота со зловонным запахом — это признак гангрены или абсцесса легких.
Если кашель постоянный и сопровождается приступами удушья — это ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), или бронхиальная астма.
Даже если обычный кашель оставить без внимания, он может привести к формированию грыж, потери сознания или к синкопальному состоянию. Так называют кратковременную потерю сознания, которому предшествуют головокружение, потемнение в глазах, звон в ушах и ощущение падения.
Никогда не пытайтесь лечиться противокашлевыми препаратами, это опасно для вашей жизни. Иногда кашель — единственный спасительный механизм, удерживающий человека в сознании.