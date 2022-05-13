Названы три ускоряющих старение причины

Основательница косметологической клиники The Green Room Clinic Ребекка Грин из Великобритании назвала три ускоряющих старение причины. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.
Эксперт посоветовала внимательнее изучать этикетки уходовых препаратов. По ее словам, в них могут содержаться вредные для кожи алкоголь и минеральное масло, которое получают из нефти. Последнее, по словам британки, мешает кожному покрову дышать, выводить токсины и выполнять другие важные функции.
«С той же осторожностью, с какой вы следите за своей диетой, проверяйте составы уходовых средств. Вы будете шокированы, когда загуглите ингредиенты и увидите, что компании позволяют себе добавлять в продукцию»,
— заявила Грин.
Кроме того, ускоряющим старением фактором может быть отказ от применения солнцезащитного крема, витамина С и ретинола (витамина А), заключила специалистка.