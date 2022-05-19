Врач предупредил, что насморк может стать причиной инфаркта

«Чем сильнее она искривлена, тем выше вероятность затруднения носового дыхания. Меняется внутренне убранство полости носа. Начинают разрастаться, увеличиваться в размерах носовые раковины, могут начать расти полипы, может развиваться кистозный процесс в гайморовых пазухах. Полгода достаточно для того, чтобы процесс стал хроническим», — отметил врач.