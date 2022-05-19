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3 часа назад

Врач предупредил, что насморк может стать причиной инфаркта

Ferra.ru

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал об опасных последствиях хронического насморка.

Врач предупредил, что насморк может стать причиной инфаркта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хронический ринит ведёт к изменению внутренней структуры полости носа, разрастаются носовые раковины., могут начаться другие осложнения. Одни из самых опасных — склонность к инсультам и инфарктам. Из-за насморка начинается плохая вентиляция мозга, храп, постоянный недосып. Отсюда и риск инсульта или инфаркта.

Причиной хронического насморка врач назвал искривление перегородки носа. Оно имеет или травматический характер, или генетическое происхождение.

«Чем сильнее она искривлена, тем выше вероятность затруднения носового дыхания. Меняется внутренне убранство полости носа. Начинают разрастаться, увеличиваться в размерах носовые раковины, могут начать расти полипы, может развиваться кистозный процесс в гайморовых пазухах. Полгода достаточно для того, чтобы процесс стал хроническим», — отметил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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