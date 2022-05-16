Невролог раскрыл основные причины возникновения судорог

Врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов объяснил, почему у человека могут появляться судороги. Об этом пишет «Вечерняя Москва».Чаще всего данный симптом возникает ночью или утром после пробуждения. Приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, отметил специалист.

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По словам Жданова, спазм может случиться в любой части тела. При этом наиболее часто он происходит в мышцах конечностей, передней брюшной стенки и межреберных мышцах. Специалист подчеркнул, что причиной судорог могут стать перегрузки мышц из-за занятий в тренажерном зале или плавания в холодной воде. Также спазмы могут стать следствием длительного нахождения ног или тела в неудобном положении, в неудобной обуви или в результате плоскостопия.