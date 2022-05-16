Невролог раскрыл основные причины возникновения судорог

Врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов объяснил, почему у человека могут появляться судороги. Об этом пишет «Вечерняя Москва».Чаще всего данный симптом возникает ночью или утром после пробуждения. Приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, отметил специалист.
По словам Жданова, спазм может случиться в любой части тела. При этом наиболее часто он происходит в мышцах конечностей, передней брюшной стенки и межреберных мышцах. Специалист подчеркнул, что причиной судорог могут стать перегрузки мышц из-за занятий в тренажерном зале или плавания в холодной воде. Также спазмы могут стать следствием длительного нахождения ног или тела в неудобном положении, в неудобной обуви или в результате плоскостопия.
Симптом может возникнуть по причине дефицита витаминов, отравления, а также употребления спиртного и курения. По словам Жданова, судороги в 5 раз чаще встречаются именно у курящих людей.