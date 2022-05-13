Названы отличительные признаки между отравлением и ротавирусом

При появлении боли в животе, тошноте или диарее человек думает, что он съел испорченный продукт и отравился. Однако схожую симптоматику имеет ротавирус, лечение которого достигается специальной терапией, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.
Среди похожих на «кишечный грипп» признаков врач выделила повышение температуры, наличие тошноты или рвоты, дискомфорт и боль в животе, диарея.
Если температура поднимается выше 37,5 можно говорить о ротавирусе, особенно если все члены семьи заболели по очереди. Кроме того, для ротавируса характерно холодное время года, передает «Доктор Питер».