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52 минуты назад

Названы отличительные признаки между отравлением и ротавирусом

Русская Планета

При появлении боли в животе, тошноте или диарее человек думает, что он съел испорченный продукт и отравился. Однако схожую симптоматику имеет ротавирус, лечение которого достигается специальной терапией, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Названы отличительные признаки между отравлением и ротавирусом
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Среди похожих на «кишечный грипп» признаков врач выделила повышение температуры, наличие тошноты или рвоты, дискомфорт и боль в животе, диарея.

Если температура поднимается выше 37,5 можно говорить о ротавирусе, особенно если все члены семьи заболели по очереди. Кроме того, для ротавируса характерно холодное время года, передает «Доктор Питер».

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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