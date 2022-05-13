Названы отличительные признаки между отравлением и ротавирусом

При появлении боли в животе, тошноте или диарее человек думает, что он съел испорченный продукт и отравился. Однако схожую симптоматику имеет ротавирус, лечение которого достигается специальной терапией, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

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Среди похожих на «кишечный грипп» признаков врач выделила повышение температуры, наличие тошноты или рвоты, дискомфорт и боль в животе, диарея.