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2 часа назад

В Роспотребнадзоре назвали связь между лихорадкой в КНДР и COVID-19

Lenta.ruиещё 1

Случаи заболевания неизвестной лихорадкой в Северной Корее связаны со вспышкой коронавируса. Об этом сообщили в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре назвали связь между лихорадкой в КНДР и COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«На связь случаев неизвестной лихорадки с COVID-19 указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года после полного закрытия границ государства с начала объявления пандемии новой коронавирусной инфекции»,

— говорится в сообщении.

В институте напомнили, что зимой КНДР открыла грузовые железнодорожные перевозки между городом Синыйджу и китайским Даньдуном. Затем в апреле 2022-го КНР объявила о приостановке перевозок из-за вспышек заболеваний в Даньдуне.

Также в Северной Корее 15 и 25 апреля прошли массовые мероприятия. Присутствующие на них не носили маски, что могло поспособствовать передаче заболевания.

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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