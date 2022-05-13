В Роспотребнадзоре назвали связь между лихорадкой в КНДР и COVID-19

Случаи заболевания неизвестной лихорадкой в Северной Корее связаны со вспышкой коронавируса. Об этом сообщили в Российском научно-исследовательском противочумном институте «Микроб» Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«На связь случаев неизвестной лихорадки с COVID-19 указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года после полного закрытия границ государства с начала объявления пандемии новой коронавирусной инфекции»,

— говорится в сообщении.

В институте напомнили, что зимой КНДР открыла грузовые железнодорожные перевозки между городом Синыйджу и китайским Даньдуном. Затем в апреле 2022-го КНР объявила о приостановке перевозок из-за вспышек заболеваний в Даньдуне.

Также в Северной Корее 15 и 25 апреля прошли массовые мероприятия. Присутствующие на них не носили маски, что могло поспособствовать передаче заболевания.