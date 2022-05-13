Дерматолог назвала смертельную опасность мозолей

«Мозоль образуется из-за излишнего давления на кожу. И если его не устранить, то мозоль будет прогрессировать и дальше. Есть люди, которым удаляют мозоли по несколько раз в год. И если они носят качественную и удобную обувь, но мозоли все равно появляются, следует обращаться за помощью к узким специалистам — остеопатам, подологам, ортопедам»,