Как связаны между собой герпес и диабет

Исследования, в которых ученые пытаются обнаружить связь между вирусными инфекциями и различными хроническими заболеваниями, проводятся постоянно. Результаты одного из них на днях были обнародованы немецкими учеными. Авторы установили связь между вирусом герпеса в латентном (спящем) состоянии и развитием преддиабета – состояния, предшествующего возникновению диабета 2 типа.

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Ученые проанализировали данные о здоровье участников исследования, собранные за 7 лет – у 360 из них был выявлен преддиабет. Оказалось, что инфицирование вирусом простого герпеса 2 типа повышало шансы на развитие этого состояние на 59%. У тех, кто был носителем цитомегаловируса, еще одного представителя семейства герпесвирусов, преддиабет возникал на 33% чаще.

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Исследователи заключают, что носители этих вариантов герпесвирусов оказывались в группе повышенного риска развития диабета. Как именно эти вирусы провоцируют возникновение преддиабета, пока до конца неясно: предполагается, что они каким-то образом влияют на развитие иммунного ответа, что нарушает нормальную работу эндокринной системы – точный механизм еще предстоит выяснить.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Спровоцировать развитие диабета может не только герпес, но и другие вирусы, например, коронавирус, который пока не сдает свои позиции. Уже опубликовано несколько десятков статей, в которых показана связь между ковидом и диабетом. В одном исследовании подсчитали, что у каждого седьмого пациента с тяжелой формой ковида в течение месяца после начала болезни, диагностируют диабет. Однако болезнь может дебютировать у тех, кто переносил ковид легко и даже бессимптомно.