Врач дала советы для ремиссии при диабете

Стабилизировать уровень сахара в крови и добиться правильной выработки инсулина при диабете второго типа можно при следовании двум способам, считает эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

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Во-первых, необходимо навсегда отказаться от вредных пищевых привычек. Во-вторых, наличие активных нагрузок и крепкий сон помогут поддержать здоровье.Однако этим привалам должны следовать все члены семьи пациента, поскольку существует риск срывов.