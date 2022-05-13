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42 минуты назад

Врач дала советы для ремиссии при диабете

Русская Планета

Стабилизировать уровень сахара в крови и добиться правильной выработки инсулина при диабете второго типа можно при следовании двум способам, считает эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Врач дала советы для ремиссии при диабете
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Во-первых, необходимо навсегда отказаться от вредных пищевых привычек. Во-вторых, наличие активных нагрузок и крепкий сон помогут поддержать здоровье.Однако этим привалам должны следовать все члены семьи пациента, поскольку существует риск срывов.

Специалист добавила, что чаще всего диабет имеет генетическую предрасположенность. Отсрочить проявление симптомов у родственников можно при ведении правильного образа жизни.

Болезни и лекарства,
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