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50 минут назад

Врач опроверг стереотипы об атеросклерозе

Lenta.ru

Врач-кардиолог Герман Гандельман опроверг четыре стереотипа об атеросклерозе. Мифы об этом распространенном заболевании он развеял в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач опроверг стереотипы об атеросклерозе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первым стереотипом, о котором высказался доктор, стало утверждение, что причиной атеросклероза якобы является избыточное употребление жирной пищи.

«Это миф. 85 процентов холестерина, который образует наши атеросклеротические бляшки, формируются в самом организме, а именно в печени. (...) Через пищу очень сложно поднять сильно уровень холестерина»,

— объяснил кардиолог.

Гандельман заявил, что атеросклероз, вопреки стереотипам, может быть бессимптомным заболеванием. Помимо того, он назвал мифом представление о том, что этот недуг развивается только у пожилых людей. Специалист привел в пример семейную гиперхолестеринемию — наследственное заболевание, которое проявляется в том числе у детей и молодых людей и может приводить к инфарктам и инсультам.

В заключение кардиолог отметил, что «почистить» сосуды употреблением специальных препаратов статинов невозможно.

«Если вы начнете принимать статины на ранней стадии [атеросклероза], какие-то бляшечки чуть станут меньше, но основной механизм лекарственных препаратов — стабилизировать существующие бляшки и не дать развиться новым бляшкам»,

— рассказал он.

Доктор также добавил, что методики «чистки» сосудов в медицине пока не существует.

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