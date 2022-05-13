Врач опроверг стереотипы об атеросклерозе

Врач-кардиолог Герман Гандельман опроверг четыре стереотипа об атеросклерозе. Мифы об этом распространенном заболевании он развеял в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале , выпуск доступен на сайте телеканала.

«Это миф. 85 процентов холестерина, который образует наши атеросклеротические бляшки, формируются в самом организме, а именно в печени. (...) Через пищу очень сложно поднять сильно уровень холестерина»,

Гандельман заявил, что атеросклероз, вопреки стереотипам, может быть бессимптомным заболеванием. Помимо того, он назвал мифом представление о том, что этот недуг развивается только у пожилых людей. Специалист привел в пример семейную гиперхолестеринемию — наследственное заболевание, которое проявляется в том числе у детей и молодых людей и может приводить к инфарктам и инсультам.