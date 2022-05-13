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1 час назад

5 заболеваний, о которых «скажет» ваш язык

WomanHit.ru

Иногда совсем не обязательно просиживать огромную очередь к врачу, чтобы понять, что в организме происходят опасные процессы. Часто об этом может сказать… ваш язык. Мы решили выяснить, на какие заболевания может указывать этот орган при первом же самостоятельном осмотре.

5 заболеваний, о которых «скажет» ваш язык
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Лейкоплакия

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Белые отметины на самом языке или деснах могут говорить о развитии данного заболевания. Как правило, с лейкоплакией сталкиваются заядлые курильщики, хотя оно может возникать и у человека без вредных привычек. Врачи рекомендуют не игнорировать подобные симптомы и если замечаете систематическое появление больших белых пятен на языке, обязательно получите консультацию специалиста, так как речь может идти об очень серьезных разрушительных процессах в организме.

Молочница

Довольно распространенное заболевание. Нередко с ним сталкиваются люди еще в младенчестве, но также молочница «подстерегает» людей с ослабленным иммунитетом. Распознать молочницу несложно — на языке можно заметить творожистые белые скопления. Помимо этого люди часто ощущают болезненность во рту. Старайтесь не запускать масштабное распространение инфекции по вашему организму.

Диабет

Одно из самых опасных заболеваний, о котором также может предупредить язык. Проявлением диабета нередко становится стоматит — появления язвочек в полости рта. Кроме того, на языке появляется белый налет. А все из-за того, что организму сложно вырабатывать достаточное количество инсулина. Однако точный диагноз всегда ставит только специалист.

Бруксизм

Скрип зубами и их постоянное сжатие может говорить о развития бруксизма. Скажете, причем тут язык? Как раз на нем и остаются бороздки от того, что вы слишком сильно прижимаете его к зубам. Бруксизм довольно разрушительно сказывается на состоянии зубов, а потому игнорировать его точно не нужно.

Глоссит

Опухание языка может говорить о глоссите. Врачи не могут точно сказать, что является конкретной причиной развития этого состояния, все сугубо индивидуально. Однако нередко основной причиной становятся инфекции. Запускать глоссит не стоит, так как в аллергических случаях может возникнуть ситуация, когда отек будет мешать нормальному дыханию, это очень опасно.

Болезни и лекарства,
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