5 заболеваний, о которых «скажет» ваш язык

Иногда совсем не обязательно просиживать огромную очередь к врачу, чтобы понять, что в организме происходят опасные процессы. Часто об этом может сказать… ваш язык. Мы решили выяснить, на какие заболевания может указывать этот орган при первом же самостоятельном осмотре.

Лейкоплакия

Видео дня

Белые отметины на самом языке или деснах могут говорить о развитии данного заболевания. Как правило, с лейкоплакией сталкиваются заядлые курильщики, хотя оно может возникать и у человека без вредных привычек. Врачи рекомендуют не игнорировать подобные симптомы и если замечаете систематическое появление больших белых пятен на языке, обязательно получите консультацию специалиста, так как речь может идти об очень серьезных разрушительных процессах в организме.

Молочница

Довольно распространенное заболевание. Нередко с ним сталкиваются люди еще в младенчестве, но также молочница «подстерегает» людей с ослабленным иммунитетом. Распознать молочницу несложно — на языке можно заметить творожистые белые скопления. Помимо этого люди часто ощущают болезненность во рту. Старайтесь не запускать масштабное распространение инфекции по вашему организму.

Диабет

Одно из самых опасных заболеваний, о котором также может предупредить язык. Проявлением диабета нередко становится стоматит — появления язвочек в полости рта. Кроме того, на языке появляется белый налет. А все из-за того, что организму сложно вырабатывать достаточное количество инсулина. Однако точный диагноз всегда ставит только специалист.

Бруксизм

Скрип зубами и их постоянное сжатие может говорить о развития бруксизма. Скажете, причем тут язык? Как раз на нем и остаются бороздки от того, что вы слишком сильно прижимаете его к зубам. Бруксизм довольно разрушительно сказывается на состоянии зубов, а потому игнорировать его точно не нужно.

Глоссит