Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
13 минут назад

Сухая кожа указывает на проблемы с почками

Москва24

Эксперты Национального почечного фонда США (NKF) рассказали, какие симптомы могут указывать на заболевания почек. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Сухая кожа указывает на проблемы с почками
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Здоровые почки выполняют много важных функций. Они удаляют отходы и лишнюю жидкость из тела, помогают вырабатывать эритроциты, укрепляют кости и поддерживают нужное количество минералов в крови",

– напомнили специалисты.

По их словам, о запущенных проблемах с почками могут свидетельствовать зуд и сухость кожи. В таком случае речь идет о нарушении баланса минералов и питательных веществ в крови.

Кроме того, насторожиться следует и при желтом или сером оттенке кожи.

Дополнительно на заболевания почек указывают отеки, поскольку этот орган отвечает за удаление из организма лишней жидкости и солей.

Чаще всего опухоль может формироваться в ногах, лодыжках, ступнях, руках и на лице.

Кроме того, если почки не могут вывести токсины из организма, на коже человека могут появиться сыпь и отложения кальция под кожей в районе локтевых, коленных или пальцевых суставов.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что удар по почкам наносит употребление соленых и сладких продуктов, а также кофеина, жирного мяса, зелени. Кроме того, следует сокращать употребление сахара.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители