Сухая кожа указывает на проблемы с почками

Эксперты Национального почечного фонда США (NKF) рассказали, какие симптомы могут указывать на заболевания почек. Об этом сообщает Pravda.Ru.

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"Здоровые почки выполняют много важных функций. Они удаляют отходы и лишнюю жидкость из тела, помогают вырабатывать эритроциты, укрепляют кости и поддерживают нужное количество минералов в крови",

– напомнили специалисты.

По их словам, о запущенных проблемах с почками могут свидетельствовать зуд и сухость кожи. В таком случае речь идет о нарушении баланса минералов и питательных веществ в крови.

Кроме того, насторожиться следует и при желтом или сером оттенке кожи.

Дополнительно на заболевания почек указывают отеки, поскольку этот орган отвечает за удаление из организма лишней жидкости и солей.

Чаще всего опухоль может формироваться в ногах, лодыжках, ступнях, руках и на лице.

Кроме того, если почки не могут вывести токсины из организма, на коже человека могут появиться сыпь и отложения кальция под кожей в районе локтевых, коленных или пальцевых суставов.