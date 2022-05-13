Врач рассказал, с какими болезнями россияне сталкиваются летом

— Поэтому летом особенно тщательно и часто нужно мыть руки, овощи, фрукты, ягоды. Особенно это важно делать, когда есть контакт с почвой, с землей, причем не только лично руками. В случае появления проблем нужно обращаться в медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь, ― отметил Владимир Мещеряков в комментарии ФАН.