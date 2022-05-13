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2 часа назад

Врач рассказал, с какими болезнями россияне сталкиваются летом

Вечерняя Москва

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков рассказал, какие болезни чаще всего возникают летом.

Врач рассказал, с какими болезнями россияне сталкиваются летом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Среди самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются россияне летом ― болезни, передаваемые с укусами клещей, кишечные инфекции, а также переохлаждения и перегревание.

При укусе клеща человек может заразиться клевым энцефалитом, боррелиозом, анаплазмозом. При выезде на природу необходимо надевать плотную одежду с резинками.

Жара и купание в прогревшемся море в туристический сезон способствуют всплеску инфекционных заболеваний. В этот период распространенными являются кишечные инфекции. Возрастает число случаев заражения гепатитом А. Его еще называют «болезнью грязных рук».

— Поэтому летом особенно тщательно и часто нужно мыть руки, овощи, фрукты, ягоды. Особенно это важно делать, когда есть контакт с почвой, с землей, причем не только лично руками. В случае появления проблем нужно обращаться в медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь, ― отметил Владимир Мещеряков в комментарии ФАН.

Болезни и лекарства,Владимир Мещеряков,Евгений Комаровский,
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