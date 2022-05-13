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24 минуты назад

Эксперт рассказал, почему после 40 лет возникают проблемы с желудком

Волгоградская правда

Болезни желудочно-кишечного тракта не возникают внезапно. Обычно проблемы с желудком связаны с неправильным образом жизни и нездоровыми вкусовыми привычками.

Эксперт рассказал, почему после 40 лет возникают проблемы с желудком
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Эксперт Лао Лу рассказал, что приводит к проблемам с ЖКТ. Употребление фруктов после еды мешает процессу переваривания пищи и провоцирует вздутие брюшной полости. Такая привычка в будущем может стать причиной образования большого живота.

Также негативное воздействие на организм оказывают йогурт, кефир и газированные напитки, которые люди пьют сразу после пробуждения утром или вечером перед сном. Если не отказаться от такого ритуала, то со временем может развиться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Еще одной вредной привычкой называется регулярное злоупотребление острой пищей.

Специалист отметил, что есть несколько симптомов, которые сигнализируют о проблемах с ЖКТ. Так, неприятный запах изо рта может быть связан с болезнями кишечника и желудка. Кроме того, частое формирование язв в ротовой полости может быть связано с нарушением работы желудка, пишет NVL.

Болезни и лекарства,
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