Названы серьезные заболевания, о которых сигнализируют судороги

«Спазмированную мышцу необходимо разблокировать. Для этого нужно крепко взяться двумя руками за пальцы на ногах и потянуть их на себя — так можно убрать судороги в пальцах и икроножной мышце. Пощипать или уколоть острым предметом сведенную мышцу. Для этого можно использовать швейную иглу, булавку или зубочистку. Сделать массаж спазмированной мышцы. Массаж необходимо начинать с простых поглаживаний с дальнейшим возрастанием интенсивности воздействия. После того как судорога прошла, необходимо полежать с приподнятыми ногами, чтобы обеспечить отток крови и снизить риск повторного спазма. Встать с кровати и походить. Для расслабления мышц — принять теплую ванну».