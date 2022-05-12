Названы серьезные заболевания, о которых сигнализируют судороги

Судороги (спазмы, крампи) — это внезапное, неконтролируемое болезненное сокращение отдельных мышц или мышечных групп. Они бывают достаточно болезненные и мешают полноценному движению. С таким симптомом хотя бы раз в жизни может столкнуться любой человек независимо от возраста и пола. Однако наиболее часто мышечные спазмы возникают после 65 лет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.
«Как правило, судороги появляются в ночное время, перед сном или утром после пробуждения и продолжаются от нескольких секунд до нескольких минут. Болезненные ощущения и дискомфорт после эпизода мышечного спазма могут сохраняться в течение нескольких часов или дней. Спазм может возникнуть в любой части тела. Наиболее часто — в мышцах ног, рук, передней брюшной стенки, межреберных мышц, руках. Согласно статистике, крампи в ногах в 75 процентах случаев происходят по ночам»,
— рассказал врач.
Врач также рассказал, что делать, если сильно свело мышцы ног:
«Спазмированную мышцу необходимо разблокировать. Для этого нужно крепко взяться двумя руками за пальцы на ногах и потянуть их на себя — так можно убрать судороги в пальцах и икроножной мышце. Пощипать или уколоть острым предметом сведенную мышцу. Для этого можно использовать швейную иглу, булавку или зубочистку. Сделать массаж спазмированной мышцы. Массаж необходимо начинать с простых поглаживаний с дальнейшим возрастанием интенсивности воздействия. После того как судорога прошла, необходимо полежать с приподнятыми ногами, чтобы обеспечить отток крови и снизить риск повторного спазма. Встать с кровати и походить. Для расслабления мышц — принять теплую ванну».
Мышечные спазмы имеют различные причины и могут быть сигналом серьезных заболеваний. Выявить эти проблемы и назначить своевременное лечение может только своевременная консультация с врачом специалистом. Проведение профилактических мероприятий может значительно улучшить качество жизни и уменьшить частоту возникновения мышечных спазмов, заключил невролог.