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1 час назад

Невролог Жданов назвал серьезные заболевания, о которых сигнализируют судороги

Вечерняя Москва

Судороги (спазмы, крампи) — это внезапное, неконтролируемое болезненное сокращение отдельных мышц или мышечных групп. Они бывают достаточно болезненные и мешают полноценному движению. С таким симптомом хотя бы раз в жизни может столкнуться любой человек независимо от возраста и пола. Однако наиболее часто мышечные спазмы возникают после 65 лет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

Названы серьезные заболевания, о которых сигнализируют судороги
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Как правило, судороги появляются в ночное время, перед сном или утром после пробуждения и продолжаются от нескольких секунд до нескольких минут. Болезненные ощущения и дискомфорт после эпизода мышечного спазма могут сохраняться в течение нескольких часов или дней. Спазм может возникнуть в любой части тела. Наиболее часто — в мышцах ног, рук, передней брюшной стенки, межреберных мышц, руках. Согласно статистике, крампи в ногах в 75 процентах случаев происходят по ночам»,

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— рассказал врач.

По его словам, судороги могут быть следствием физиологических процессов, происходящих в мышцах в результате:
  • обезвоживания, недостаточного потребления жидкости, переохлаждения, употребления соленых продуктов;
  • перегрузки мышц после чрезмерной физической активности или ее недостатка, длительной ходьбы, занятия на тренажерах, плавания в холодной воде;
  • длительного нахождения тела, ног в неудобном положении;
  • ношения неправильно подобранной, неудобной обуви, плоскостопия;
  • нехватки витаминов и микроэлементов в организме;
  • чрезмерного употребления алкоголя, курения (мышечные судороги в 5 раз чаще испытывают курящие люди), интоксикация, отравления.
Кроме того, предупредил Жданов, судороги могут быть результатом серьезных заболеваний, таких как:
  • варикозная болезнь, атеросклероз артерий нижних конечностей;
  • нарушение работы сердца;
  • болезни щитовидной железы;
  • патология почек;
  • инфекционные заболевания;
  • ожирение.

Врач также рассказал, что делать, если сильно свело мышцы ног:

«Спазмированную мышцу необходимо разблокировать. Для этого нужно крепко взяться двумя руками за пальцы на ногах и потянуть их на себя — так можно убрать судороги в пальцах и икроножной мышце. Пощипать или уколоть острым предметом сведенную мышцу. Для этого можно использовать швейную иглу, булавку или зубочистку. Сделать массаж спазмированной мышцы. Массаж необходимо начинать с простых поглаживаний с дальнейшим возрастанием интенсивности воздействия. После того как судорога прошла, необходимо полежать с приподнятыми ногами, чтобы обеспечить отток крови и снизить риск повторного спазма. Встать с кровати и походить. Для расслабления мышц — принять теплую ванну».

Лучшей профилактикой судорог, по мнению врача, являются:
  • умеренная физическая активность, регулярные тренировки;
  • соблюдение режима труда и отдыха, полноценный отдых и сон;
  • здоровое питание, включение продуктов содержащих в себя кальций (молоко, творог, сыр, миндаль), магний (гречневая каша, грецкие орехи, бобовые), калий (курага, изюм, свекла, семена подсолнечника);
  • воздержание от острых, жирных, чрезмерно сладких и соленых блюд;
  • периодический массаж мышц;
  • ношение удобной обуви.

Мышечные спазмы имеют различные причины и могут быть сигналом серьезных заболеваний. Выявить эти проблемы и назначить своевременное лечение может только своевременная консультация с врачом специалистом. Проведение профилактических мероприятий может значительно улучшить качество жизни и уменьшить частоту возникновения мышечных спазмов, заключил невролог.

Болезни и лекарства,Геннадий Жданов,
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