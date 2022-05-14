Как понять, что у вас развивается «грудная жаба»

На вопросы «Рамблера» отвечает Дмитроченко Лина Дмитриевна — врач-терапевт, кардиолог Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан».

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Что такое «грудная жаба»

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Слово «стенокардия» имеет греческое происхождение (stenos — сдавливать, сужать, душить, cardio — сердце). По-другому данное заболевание называют «грудная жаба». Дмитроченко Лина Дмитриевна Врач-терапевт, кардиолог Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан»

Впервые такое название предложил в 1768 г англ. врач Уильям Геберден, когда описывал приступы загрудинных болей у своих больных:

«Как будто их сердце что-то очень сильно сжимает и душит изнутри».

Причины

Ведущей причиной стенокардии, как и ишемической болезни сердца, является вызванное атеросклерозом сужение коронарных сосудов. Приступы стенокардии развиваются при сужении просвета коронарных артерий на 50-70%.

При ряде патологий желудочно-кишечного тракта (диафрагмальной грыже, желчнокаменной болезни), а также инфекционно-аллергических заболеваниях, сифилитических и ревматоидных поражениях сосудов (аортит, периартериит, васкулит, эндартериит) может развиваться рефлекторный кардиоспазм. Он вызван нарушением высшей нервной регуляции венечных артерий сердца — это так называемая рефлекторная стенокардия.

Патогенез стенокардии часто носит смешанный характер: наряду с атеросклеротической обструкцией могут идти процессы тромбообразования и спазма коронарных артерий. Иногда стенокардия развивается только в результате ангиоспазма без атеросклерозирования артерий.

Факторы риска

Основными факторами риска развития ИБС и в частности стенокардии являются:

артериальная гипертензия,

гиперхолестеринемия,

сахарный диабет,

малоподвижный образ жизни,

ожирение,

курение,

семейный анамнез ИБС,

психо-эмоциональный стресс,

анемии.

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Симптомы

Стенокардия — это клинический синдром, сопровождающийся сжимающей, давящей, реже жгучей, болью в грудной клетке, которая может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть и эпигастральную область.

Отличительной особенной данной патологии является то, что описанные выше загрудинные боли возникают, как правило, на высоте физической нагрузки и проходят в состоянии покоя или после приема нитроглицерина.

Первая помощь больному

Доврачебная помощь при стенокардии должна быть оказана в домашних условиях до приезда врачей. Алгоритм действий заключается в следующем.

Обеспечить человеку полный физический и эмоциональный покой. Это поможет снять лишнюю нагрузку с миокарда. Пациент должен занять горизонтальное положение с приподнятой головой. В комнату впустить свежий воздух. Важно избегать столпотворения, если приступ случился на улице. Расстегнуть пояс и воротник. Одежда не должна стеснять пострадавшего. Если состояние покоя не принесло облегчения, нужно дать больному таблетку нитроглицерина под язык. Обычно одна или две таблетки помогают достичь желаемого эффекта, но в особо тяжелых случаях может понадобиться приме 4–5 таблеток. Снизить давление рекомендуется с помощью гипотензивных средств. У пострадавшего нужно спросить, принимает ли он какие-либо лекарства для снижения артериального давления. Часто во время приступа больного беспокоит страх за свою жизнь, поэтому разрешено дать любые успокоительные препараты (настойку пустырника, валерианы и другие).

Важно! Если боль не проходит в течение 10–15 минут после повторного приема нитроглицерина, необходимо вызвать скорую помощь.

Прогноз и профилактика

Стенокардия является хронической инвалидизиpующей патологией сердца. При прогрессировании стенокардии высок риск развития инфаркта миокарда или летального исхода. Систематическое лечение и вторичная профилактика способствуют контролю за течением стенокардии, улучшению прогноза и сохранению трудоспособности при ограничении физических и эмоциональных нагрузок.

Для эффективной профилактики стенокардии необходимо исключение факторов риска: снижение избыточного веса, контроль за АД, оптимизация диеты и образа жизни и т. д.

В качестве вторичной профилактики при уже установленном диагнозе стенокардии необходимо избегать волнений и физических усилий, профилактически принимать нитроглицерин перед нагрузками, осуществлять профилактику атеросклероза, проводить терапию сопутствующих патологий (сахарного диабета, заболеваний ЖКТ).

Точное следование рекомендациям по лечению стенокардии, прием пролонгированных нитратов и диспансерный контроль кардиолога позволяют достичь состояния длительной ремиссии.