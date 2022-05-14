Как понять, что у вас развивается «грудная жаба»

На вопросы «Рамблера» отвечает Дмитроченко Лина Дмитриевна — врач-терапевт, кардиолог Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан».
Впервые такое название предложил в 1768 г англ. врач Уильям Геберден, когда описывал приступы загрудинных болей у своих больных:
«Как будто их сердце что-то очень сильно сжимает и душит изнутри».
Ведущей причиной стенокардии, как и ишемической болезни сердца, является вызванное атеросклерозом сужение коронарных сосудов. Приступы стенокардии развиваются при сужении просвета коронарных артерий на 50-70%.
При ряде патологий желудочно-кишечного тракта (диафрагмальной грыже, желчнокаменной болезни), а также инфекционно-аллергических заболеваниях, сифилитических и ревматоидных поражениях сосудов (аортит, периартериит, васкулит, эндартериит) может развиваться рефлекторный кардиоспазм. Он вызван нарушением высшей нервной регуляции венечных артерий сердца — это так называемая рефлекторная стенокардия.
Патогенез стенокардии часто носит смешанный характер: наряду с атеросклеротической обструкцией могут идти процессы тромбообразования и спазма коронарных артерий. Иногда стенокардия развивается только в результате ангиоспазма без атеросклерозирования артерий.
Основными факторами риска развития ИБС и в частности стенокардии являются:
Стенокардия — это клинический синдром, сопровождающийся сжимающей, давящей, реже жгучей, болью в грудной клетке, которая может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть и эпигастральную область.
Отличительной особенной данной патологии является то, что описанные выше загрудинные боли возникают, как правило, на высоте физической нагрузки и проходят в состоянии покоя или после приема нитроглицерина.
Доврачебная помощь при стенокардии должна быть оказана в домашних условиях до приезда врачей. Алгоритм действий заключается в следующем.
Важно! Если боль не проходит в течение 10–15 минут после повторного приема нитроглицерина, необходимо вызвать скорую помощь.
Стенокардия является хронической инвалидизиpующей патологией сердца. При прогрессировании стенокардии высок риск развития инфаркта миокарда или летального исхода. Систематическое лечение и вторичная профилактика способствуют контролю за течением стенокардии, улучшению прогноза и сохранению трудоспособности при ограничении физических и эмоциональных нагрузок.
Для эффективной профилактики стенокардии необходимо исключение факторов риска: снижение избыточного веса, контроль за АД, оптимизация диеты и образа жизни и т. д.
В качестве вторичной профилактики при уже установленном диагнозе стенокардии необходимо избегать волнений и физических усилий, профилактически принимать нитроглицерин перед нагрузками, осуществлять профилактику атеросклероза, проводить терапию сопутствующих патологий (сахарного диабета, заболеваний ЖКТ).
Точное следование рекомендациям по лечению стенокардии, прием пролонгированных нитратов и диспансерный контроль кардиолога позволяют достичь состояния длительной ремиссии.