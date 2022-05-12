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1 час назад

Врач назвал главный напиток от деменции и рака

Вечерняя Москва

Врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик рассказал о том, какой напиток нужно употреблять ежедневно, чтобы избежать деменции и онкологии.

Врач назвал главный напиток от деменции и рака
Фото: PexelsPexels

Речь идет о черном чае. Употребление напитка позитивно сказывается на самочувствии, однако принимать его нужно правильно: не очень горячим и без добавок.

— Этот напиток содержит много антиоксидантов, которые обладают способностью связывать свободные радикалы — активные молекулы, которые могут разрушать ДНК, клеточные мембраны. Второе: стенки сосудов могут страдать от стресса. В таких случаях на них появляются атеросклеротические бляшки, которые могут закупорить сосуды и спровоцировать инсульт. Среди тех, кто любит пить черный чай, число пациентов с инсультом на 20-30 процентов ниже, чем тех, кто этот напиток игнорирует, так как сосуды у любителей чая чище, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, черный чай способствует нормализации кишечной микрофлоры, которая отвечает за многие процессы в организме, в том числе за состояние иммунитета, ясность ума и стабильность психики.

— Чай нормализует уровень холестерина, препятствует возникновению раковых клеток. Еще он содержит кофеин и тианин — бодрящие вещества, которые повышают концентрацию, работоспособность. Кофеин из чая намного мягче, чем в кофе, но особенно чувствительным людям лучше его на ночь не пить, — посоветовал врач.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказал о том, какие продукты, кроме кофе, могут обеспечить чувство бодрости и повысят работоспособность. Выяснилось, что к ним относятся некоторые фрукты, специи и сладости.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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