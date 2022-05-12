Что нужно знать про изжогу

Редкий человек не знает, что такое изжога. Это жгучее ощущение знакомо многим, и почти все уверены, что это болит желудок. В реальности все эти события происходят в пищеводе.

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В основе изжоги лежит заброс желудочного сока в пищевод. На научном языке это называют гастроэзофагеальным, или, говоря более понятно, желудочно-пищеводным рефлюксом. Это мудреное трехэтажное слово нам еще понадобится. Беда в том, что соляная кислота для желудка весьма привычный химикат, а для пищевода - страшный агрессор. Она раздражает слизистую и тем самым вызывает ощущение жжения. Когда изжога повторяется часто, развивается воспаление пищевода. Потом оно постепенно становится хроническим, могут присоединится язвы пищевода. И вот все это врачи называют гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) (см. «Наша справка»).

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НАША СПРАВКА

ГЭРБ - весьма распространенное заболевание, в экономически развитых странах она может быть у 20-40% населения. В России количество больных сопоставимо с этими показателями. Причем заболевание нередко сравнивают с айсбергом: к врачу обращается меньшая часть больных (около 25 %), и это надводная часть айсберга. Остальные лечатся самостоятельно или не лечатся вообще. И это очень плохо. Бывают варианты ГЭРБ, при которых в пищевод забрасываются не только желудочный сок, но еще и содержимое 12-перстной кишки. Из-за этого заболевание протекает тяжелее - сильнее воспаление, больше вероятность развития язв пищевода и даже рака. Ведь к действию желудочной соляной кислоты присоединяются еще такие агрессивные для пищевода факторы, как желчные кислоты и ферменты. Все они есть в содержимом 12-перстной кишки. Кроме того, это серьезно усложняет лечение. Одних препаратов, снижающих кислотность желудочного сока, становится недостаточно. Таким больным могут назначать еще прокинетики, нормализующие двигательную активность желудка, антациды, урсодезоксихолевую кислоту, холестирамин, сукральфат, баклофен.

ИЗЖОГА БЫВАЕТ РАЗНОЙ

Если у вас изжога, не торопитесь ставить себе диагноз ГЭРБ. Она еще бывает при язвенной болезни, гастритах и некоторых более редких болезнях. И коль эти недуги есть, нужно лечить их комплексно, а не только одну изжогу. Это крайне важно. Например, при язве так можно избежать повторных обострений и серьезных осложнений - кровотечения, сужения желудка или его прободения (прорыв стенки) и даже возможного развития рака.

Но изжога бывает и у просто здоровых людей. Ее могут провоцировать курение, алкоголь, кофе, газировки (газы могут подталкивать содержимое желудка в пищевод). Внешнее давление на желудок, которое бывает при ожирении или во время беременности, тоже подталкивает движение желудочного сока вверх в пищевод. Точно так же может быть, когда вы сразу ложитесь после приема пищи. Все это факторы, способствующие сначала возникновению изжоги, а потом, возможно, и развитию ГЭРБ.

С гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью есть большая проблема. Изжогу и другие типичные для нее симптомы нередко путают с болями в сердце (стенокардия), нарушениями сердечного ритма и поражениями дыхательных путей. Постановка точного диагноза часто требует дополнительных исследований и хорошей квалификации врача.

ЧЕМ МОЖНО ЛЕЧИТЬ ИЗЖОГУ

Паниковать из-за изжоги не стоит, но сделать соответствующие выводы следует. Во-первых, если беспокоит изжога, терпеть ее не нужно. Это же агрессия против пищевода, и чем дольше она продолжается, тем больше риск его повреждения. Во-вторых, примите антацид, так называют препараты, которые нейтрализуют кислоту. Они наверняка известны вам по рекламе: «Фосфалюгель», «Гастал», «Гевискон», «Алмагель», «Маалокс» и несть им числа (см. табл.). Антациды, по сути, являются безрецептурными средствами для лечения изжоги у здоровых, принимать их нужно эпизодически. Если причина изжоги болезнь, то лечение должно быть более серьезным, одних этих препаратов недостаточно и они будут играть не главную роль.

Если началась изжога, а антацидов нет под рукой, не беда. Нужно что-нибудь съесть - только не острое и не кислое. Пища тоже принимает на себя удар кислоты и нейтрализует ее. Лучше всего для этого подходит молоко. Но если его нет, подойдут любые некислые блюда - каша, макароны, хлеб, мясо и т. д. Нельзя только пить газировку - она может усилить изжогу.

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