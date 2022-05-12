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3 часа назад

Кардиолог Серебрянский назвал последствия резкого снижения артериального давления

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что резкое снижение артериального давления может привести к проблемам со здоровьем.

Кардиолог назвал последствия резкого снижения артериального давления
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с «Москвой 24» врач объяснил, что давление может быстро падать по многим причинам: при кровотечении, переливании несовместимой крови, анафилактическом шоке и в других ситуациях.

По словам специалиста, резкое снижение давления может быть опасно. В первую очередь страдает головной мозг. Также ухудшается питание сердца, что может привести к инфаркту миокарда.

«При резком снижении артериального давления, если не происходит восстановление, в почках развивается необратимое изменение и может развиться острая почечная недостаточность. Ухудшается и питание печени, развивается печёночная недостаточность»,

— добавил Серебрянский.

Ранее, по сообщениям URA.RU, врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, что пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на тёмные пятна перед глазами и искривление изображения.

Болезни и лекарства,Наталья Коваль,Юрий Серебрянский,
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