Кардиолог назвал последствия резкого снижения артериального давления

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что резкое снижение артериального давления может привести к проблемам со здоровьем.

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В беседе с «Москвой 24» врач объяснил, что давление может быстро падать по многим причинам: при кровотечении, переливании несовместимой крови, анафилактическом шоке и в других ситуациях.

По словам специалиста, резкое снижение давления может быть опасно. В первую очередь страдает головной мозг. Также ухудшается питание сердца, что может привести к инфаркту миокарда.

«При резком снижении артериального давления, если не происходит восстановление, в почках развивается необратимое изменение и может развиться острая почечная недостаточность. Ухудшается и питание печени, развивается печёночная недостаточность»,

— добавил Серебрянский.