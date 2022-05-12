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3 часа назад

Научная журналистка развеяла миф о лопнувшем мочевом пузыре

Lenta.ru

Научная журналистка, автор книги «Мочевой пузырь. Все, что нужно знать о мочевыделительной системе, чтобы сохранить здоровье и спокойствие» Биргит Булла развеяла миф о лопнувшем мочевом пузыре. Также она перечислила правила здорового мочеиспускания. Ее советы приводит издание Mirror.

Научная журналистка развеяла миф о лопнувшем мочевом пузыре
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Буллы, к процессу мочеиспускания стоит подходить взвешенно.

«Не откладывайте. Но не паникуйте, мочевой пузырь не взорвется, но нездорово задерживать мочу слишком долго», — объяснила она.

По словам журналистки, если слишком часто, месяцами или годами, терпеть позывы к мочеиспусканию, можно заработать синдром ленивого мочевого пузыря — орган станет слишком большим, вялым, перестанет посылать сигналы в мозг корректно.

Булла рекомендует отправляться в туалет, испытав сильный позыв, при сидении на унитазе держать колени разведенными на ширину плеч, ноги — параллельно друг другу, выпрямив спину и слегка наклонившись вперед.

При этом, добавила Булла, сама много лет боровшаяся с дисфункцией мочевого пузыря, важно не тужиться.

«Если вы тужитесь, вы не ускорите процесс, вы будете давить на мочевой пузырь, матку, прямую кишку, что может повредить органы малого таза и привести к пролапсу органов. Не стоит выдавливать из себя и последние капли, даже если хочется, лучше просто расслабиться», — заключила она.

Ранее врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Юрий Бахарев перечислил пять основных признаков старения почек. По его словам, на это в числе прочего указывает повышение давления и увеличение количества мочи.

Болезни и лекарства,
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