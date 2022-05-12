Сезонный грипп оказался связан “испанкой”. Что это значит для людей?

Исследователи провели анализы и выяснили, что современный грипп H1N1 произошел от той самой “испанки”, эпидемия которой убила много людей. Новые исследования помогают людям больше узнавать о заболеваниях и находить новые методы лечения. О том, какой была “испанка”, и что для людей означает новое открытие — в материале “Рамблера”.
Исследователи применили метод “молекулярной модели” для сопоставления двух заболеваний. Так они сравнили генетику заболевания 1918 года и генетику сезонного гриппа. В итоге оказалось, что генетика этих вирусов группируется. Из этого они сделали вывод о том, что грипп “испанка” самостоятельно развивался в организмах людей, животных, млекопитающих. Таким образом, современный грипп — его мутация, которая не соединялась с другими болезнями.
«Современные вакцины против гриппа, которые мы используем, лучше работают против штаммов H1N1, чем H3N2. Очевидно, что этот вирус мутировал и получил генетические элементы от свиней и птиц, так что это не идентичный вирус, но “потомок “испанки” — один из “внуков или правнуков”», — говорят исследователи.
Многие люди также связывали COVID-19 с “испанкой”, но это неправильно. В действительности, эволюция “испанки” была похожа на то, что происходит с коронавирусом, но они произошли из разных семейств вирусов, которые не пересекаются друг с другом.
Именно поэтому некорректно было в самом начале пандемии давать прогнозы по коронавирусу относительно эпидемии “испанки”. Даже математическая модель не помогла бы составить точный прогноз.
“Испанка” была вызвана вирусом гриппа H1N1 и имела симптомы простуды, которые были более выраженными. У человека резко поднималась температура, начинался сильный кашель, все это сопровождалось другими неприятными симптомами. Люди умирали в результате осложнений: пневмонии и других респираторных заболеваний.
Опасность “испанки” заключалась в том, что не было подходящего лечения, которое могло бы остановить или сгладить течение болезни. Кроме того, не было специальных средств тестирования, и при постановке диагноза врачи были вынуждены полагаться на симптомы. Ситуацию ухудшало то, что многие медики были на фронте, что еще сильнее усложнило ситуацию.
Для многих слова о связи сезонного гриппа с испанским звучат, как пустой звук. На самом деле, это довольно серьезное открытие, которое повлияет на жизнь обычных людей.