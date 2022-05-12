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9 часов назад

Сезонный грипп оказался связан “испанкой”. Что это значит для людей?

Мария Каткова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Исследователи провели анализы и выяснили, что современный грипп H1N1 произошел от той самой “испанки”, эпидемия которой убила много людей. Новые исследования помогают людям больше узнавать о заболеваниях и находить новые методы лечения. О том, какой была “испанка”, и что для людей означает новое открытие — в материале “Рамблера”.

Сезонный грипп оказался связан “испанкой”. Что это значит для людей?
Фото: PixabayPixabay

Что произошло

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Исследователи применили метод “молекулярной модели” для сопоставления двух заболеваний. Так они сравнили генетику заболевания 1918 года и генетику сезонного гриппа. В итоге оказалось, что генетика этих вирусов группируется. Из этого они сделали вывод о том, что грипп “испанка” самостоятельно развивался в организмах людей, животных, млекопитающих. Таким образом, современный грипп — его мутация, которая не соединялась с другими болезнями.

«Современные вакцины против гриппа, которые мы используем, лучше работают против штаммов H1N1, чем H3N2. Очевидно, что этот вирус мутировал и получил генетические элементы от свиней и птиц, так что это не идентичный вирус, но “потомок “испанки” — один из “внуков или правнуков”», — говорят исследователи.

Связано ли это с коронавирусом

Многие люди также связывали COVID-19 с “испанкой”, но это неправильно. В действительности, эволюция “испанки” была похожа на то, что происходит с коронавирусом, но они произошли из разных семейств вирусов, которые не пересекаются друг с другом.

Именно поэтому некорректно было в самом начале пандемии давать прогнозы по коронавирусу относительно эпидемии “испанки”. Даже математическая модель не помогла бы составить точный прогноз.

Что такое Испанский грипп

“Испанка” была вызвана вирусом гриппа H1N1 и имела симптомы простуды, которые были более выраженными. У человека резко поднималась температура, начинался сильный кашель, все это сопровождалось другими неприятными симптомами. Люди умирали в результате осложнений: пневмонии и других респираторных заболеваний.

Опасность “испанки” заключалась в том, что не было подходящего лечения, которое могло бы остановить или сгладить течение болезни. Кроме того, не было специальных средств тестирования, и при постановке диагноза врачи были вынуждены полагаться на симптомы. Ситуацию ухудшало то, что многие медики были на фронте, что еще сильнее усложнило ситуацию.

Что новое открытие значит для простых людей

Для многих слова о связи сезонного гриппа с испанским звучат, как пустой звук. На самом деле, это довольно серьезное открытие, которое повлияет на жизнь обычных людей.

Изначально основная проблема испанки заключалась в том, что она была широко распространена, и что ей очень быстро заражались люди. Вся суть была в том, что на фоне испанки возникала тяжелейшая интоксикация, из-за которой люди и умирали. Чем нам это может помочь? Нам известно, что H1N1 является ОРВИ, которая передается воздушно-капельным путем, это абсолютно не новая информация. Дело в том, что против респираторных вирусов нет противовирусных препаратов. Единственный противовирусный препарат, который был создан для борьбы с гриппом и имеет высокую доказательную активность, — это ”Тамифлю”.

Это — единственный препарат против ОРВИ, который существует в мире. Все остальное —наши выдумки, желание верить и помочь. И фактически только COVID-19 подстегнул мир к тому, чтобы изобрести противовирусные препараты. Мне кажется, совсем скоро коронавирус будет выведен из класса банальных ОРВИ, и вписан в класс инфекций как отдельно стоящий вид, потому что он не может рассматриваться как грипп, аденовирус.

Поэтому то, что H1N1 имеет общие корни с испанкой, как вирусная инфекция, может дать нам новую информацию, но в отношении испанки не было изобретено никакого противовирусного препарата. Мы столкнулись с тем, что H1N1 в том штамме, в котором он сейчас есть, это абсолютно новая суперинфекция. И это мутация известных вирусов. Поэтому общие корни — да. И сказать, что эта информация может помочь лечению — нет, это не так. Также стоит учитывать, что развитие фармакологии 1918 года и то, что есть сейчас, — два абсолютно разных пути. Поэтому ключ к разгадке из прошлого нам получить, к сожалению, не получится.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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