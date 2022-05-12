Сезонный грипп оказался связан “испанкой”. Что это значит для людей?

Изначально основная проблема испанки заключалась в том, что она была широко распространена, и что ей очень быстро заражались люди. Вся суть была в том, что на фоне испанки возникала тяжелейшая интоксикация, из-за которой люди и умирали. Чем нам это может помочь? Нам известно, что H1N1 является ОРВИ, которая передается воздушно-капельным путем, это абсолютно не новая информация. Дело в том, что против респираторных вирусов нет противовирусных препаратов. Единственный противовирусный препарат, который был создан для борьбы с гриппом и имеет высокую доказательную активность, — это ”Тамифлю”.



Это — единственный препарат против ОРВИ, который существует в мире. Все остальное —наши выдумки, желание верить и помочь. И фактически только COVID-19 подстегнул мир к тому, чтобы изобрести противовирусные препараты. Мне кажется, совсем скоро коронавирус будет выведен из класса банальных ОРВИ, и вписан в класс инфекций как отдельно стоящий вид, потому что он не может рассматриваться как грипп, аденовирус.



Поэтому то, что H1N1 имеет общие корни с испанкой, как вирусная инфекция, может дать нам новую информацию, но в отношении испанки не было изобретено никакого противовирусного препарата. Мы столкнулись с тем, что H1N1 в том штамме, в котором он сейчас есть, это абсолютно новая суперинфекция. И это мутация известных вирусов. Поэтому общие корни — да. И сказать, что эта информация может помочь лечению — нет, это не так. Также стоит учитывать, что развитие фармакологии 1918 года и то, что есть сейчас, — два абсолютно разных пути. Поэтому ключ к разгадке из прошлого нам получить, к сожалению, не получится.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"