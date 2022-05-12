Что может означать назойливая боль в челюсти

Медицинский сотрудник телеканала NBC Натали Азар предупредила женщин об опасности таких симптомов, как назойливая боль в челюсти, одышка и постоянная усталость. Врач назвала эти виды недомогания предвестниками смертельных болезней и акцентировала внимание на том, что боль в челюсти может быть одним из симптомов инфаркта, сообщает Today.

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Азар отметила, что многие неприятные ощущения в теле проходят сами собой, но на некоторые из них стоит обращать внимание, даже если женщина разрывается между домом, работой, уходом за детьми и мужем.

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«Важно понимать, что вы чувствуете, и обращать внимание на то, что ненормально для вашего тела, и искать ответы у лечащего врача, когда что-то не так. Боль в груди является тревожным сигналом, остальное, в принципе, может подождать, но надо знать, что, казалось бы, невинные признаки могут сигнализировать о проблемах со здоровьем», — заявила эксперт.

Одышка, по словам Азар, является таким же опасным сигналом, как и боль в груди, если она не связана с большой физической нагрузкой и ношением тесного белья. «Одышка и боль в груди являются двумя тревожными симптомами. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Может быть, у вас новая аллергия и астма, но вы этого не знаете. Что если это сгусток крови?» — отметила врач.

Постоянная одышка, по ее словам, может сигнализировать о проблемах с легкими, астме, пневмонии, сгустках крови в дыхательной системе, COVID-19, проблемах с сердцем.

Другой сигнал, который женщины часто игнорируют, — назойливая боль в челюсти, отметила эксперт. «Сердечные приступы, особенно у женщин, не всегда сопровождаются болью в груди, — отметила Азар. — Может возникнуть боль, которая распространяется в челюсть или вниз по руке. Так что, если появилась необъяснимая боль в левой стороне челюсти, нужно срочно обращаться за медицинской помощью».

Боль в челюсти, по словам врача, может быть симптомом артрита, инфаркта, невралгии, сосудистых заболеваний.

Частая усталость также является сигналом к беспокойству. «Можно подумать, какая женщина не устает? В чем разница между обычной усталостью и усталостью, которая "кричит" о серьезной проблеме? Я постоянно говорю пациентам, что усталость — это самая субъективная жалоба», — прокомментировала Азар.

Но, как она отметила, хроническая усталость может быть симптомом анемии, болезней щитовидной железы, депрессии, фибромиалгии и синдрома хронической усталости, болезней почек, печени и легких.