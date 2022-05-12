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1 час назад

Неврологи выяснили, что черника защищает от деменции

Газета.Ru

Регулярное употребление черники снижает риски развития деменции, обнаружили неврологи и нутрициологи из Университета Цинциннати. Подробности они рассказали в статье в журнале Nutrients.

Неврологи выяснили, что черника защищает от деменции
Фото: Freepik.comFreepik.com

Исследователи наблюдали за 33 пациентами 50-65 лет, с избыточным весом, преддиабетом и умеренными нарушениями памяти - у людей с такими характеристиками повышен риск развития в дальнейшем деменции и других заболеваний.

На 12 недель участники исследования отказались от ягод и фруктов - вместо них часть получила порошок, по содержанию микроэлементов эквивалентный половине чашки черники, а половина - плацебо. Тесты, измеряющие память и когнитивные функции, показали улучшения у первой группы.

"Это проявилось в уменьшении вмешательства посторонней информации в процесс обучения и запоминания", - пояснили ученые.

Черника богата антоцианами - антиоксидантами, которые в организме позволяют снизить уровни воспаления, улучшить метаболизм и повысить выработку энергии в клетках. Как именно черника влияет на работу мозга, еще предстоит выяснить, но исследование показывает - здоровое питание и регулярное употребление определенных продуктов способны снизить риски развития деменции.

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